پایگاه درمانی جمعیت هلالاحمر مازندران در شهر نجف امسال با ۵۰ نیروی تخصصی، بیش از ۳۸ هزار زائر اربعین حسینی را بهطور رایگان ویزیت و درمان کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران از ارائه خدمات درمانی و امدادی به ۳۸ هزار و ۷۷۸ زائر اربعین حسینی توسط پایگاه درمانی این جمعیت در شهر نجف عراق خبر داد.
غلامعلی فخاری گفت: فعالیت پایگاه درمانی جمعیت هلالاحمر مازندران در شهر نجف از ۶ مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده و با حضور یک تیم سطح ۳ متشکل از ۵۰ نفر کادر درمانی شامل پزشکان عمومی و متخصص، پرستاران، تکنسینهای دارویی و عوامل پشتیبانی، خدمات درمانی به زائران اربعین ارائه میشود.
وی افزود: از ۶ تا ۱۶ مرداد، ۱۰ هزار و ۴۸۳ ویزیت پزشکی، ۱۱ هزار و ۶۵۴ خدمت پرستاری و ۱۶ هزار و ۶۴۱ خدمت دارویی به مراجعهکنندگان ارائه شده است. تمام خدمات این پایگاه درمانی شبانهروزی و رایگان است و شامل ویزیت تخصصی، خدمات آزمایشگاهی، تزریقات، نوار قلب، سرمتراپی، پانسمان، بخیه و خدمات دارویی میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران ادامه داد: استقرار آمبولانسهای مجهز برای انتقال بیماران بدحال به بیمارستانهای عراق از دیگر تمهیدات این پایگاه است و تاکنون ۷۰ بیمار به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
به گفته فخاری، امسال ۱۵ نیروی امدادی شامل اعضای تیمهای باور و اطلاعرسانی، رانندگان و امدادگران به همراه ۶ دستگاه خودرو شامل اتوبوسآمبولانس، آمبولانس و خودروهای پشتیبانی تویوتا در عملیات اربعین ۱۴۰۴ از سوی هلالاحمر مازندران مشارکت دارند.