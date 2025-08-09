پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان گفت: در راستای حمایت از سرمایهگذاران و فعالان حوزه مرمت، عوارض نوسازی و صدور پروانه ساختمان برای احیای بناهای شهر تاریخی استرآباد (گرگان) رایگان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فریدون فعالی در بازدید مشترک با مجید سعیدی شهردار منطقه دو گرگان از بناهای واقع در بافت تاریخی استرآباد گفت : بهمنظور حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی در بافت تاریخی گرگان، مشوقهایی با همکاری شهرداری و بخش خصوصی پیشبینیشده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان افزود: بر اساس این سیاست حمایتی، عوارض نوسازی و صدور پروانه ساختمان برای احیای بناهای تاریخی در بافت تاریخی گرگان بهصورت رایگان صادر خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه بافت تاریخی استرآباد(گرگان) یکی از جاذبههای ارزشمند گردشگری استان با ظرفیت بالای سرمایهگذاری و جذب گردشگر است، گفت: برای بهرهگیری حداکثری از این ظرفیت، لازم است تفاهمنامهای با دستگاههای اجرایی مرتبط منعقد شود.
در این بازدید، شهردار منطقه دو گرگان نیز با اشاره به اقدامات انجامشده در بافت تاریخی گفت : شهرداری عملیات جدارهسازی را آغاز کرده است و این اقدامات همچنان ادامه دارد.
مجید سعیدی افزود: در بودجه سال جاری نیز اعتبار مناسبی برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در بافت تاریخی استرآباد گرگان در نظر گرفته شده است.