پخش زنده
امروز: -
بررسی نقشههای همدیدی و آینده نگری بیانگر گذر امواج کم دامنه روند کاهشی دما درآذربایجان غربی در هفته آینده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و تا اواسط هفته آینده جوی نسبتا آرام و پایدار بر غالب نقاط استان حاکم خواهد بود.
هرچند با گذر امواج کم دامنه از روز یکشنه هفته آینده شاهد رگبارهای پراکنده باران و وزش باد در برخی نقاط شمالی استان خواهیم بود.
از نظر دمایی نیز از اوایل هفته آینده و به تدریج روند کاهشی دما در استان آغاز میشود.