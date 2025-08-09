به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و تا اواسط هفته آینده جوی نسبتا آرام و پایدار بر غالب نقاط استان حاکم خواهد بود.

هرچند با گذر امواج کم دامنه از روز یکشنه هفته آینده شاهد رگبار‌های پراکنده باران و وزش باد در برخی نقاط شمالی استان خواهیم بود.

از نظر دمایی نیز از اوایل هفته آینده و به تدریج روند کاهشی دما در استان آغاز می‌شود.