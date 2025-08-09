مرز عاشقی همراه زائران اربعین، روایت شهید مدافع حرم، بررسی تاریخ ایران در کتاب فرهنگ و اهمیت «سواد رابطه» در برنامه «خشت اول» از رادیو فرهنگ شنیدنی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «مرز عاشقی» به صورت زنده از ۱۸ مرداد مرداد و به مدت ۱۰ شب به تهیه کنندگی سید هادی موسوی نژاد از گروه جامعه و کتاب روی آنان می‌رود.

در این برنامه با زائران حضرت اباعبدالله (ع) گفت‌و‌گو می‌شود، از عشق و ارادت آنها به امام حسین (ع)، انگیزه‌هایشان از سفر، تجربیات و خاطراتشان می‌شنویم. علاوه بر این، خدماتی که نهاد‌های مختلف مانند نیروی انتظامی به زائران ارائه می‌دهند و همچنین توصیه‌های لازم برای سفر اربعین، در این برنامه اطلاع‌رسانی می‌شود.

مرز عاشقی. را ساعت ۲۱ تا ۲۲ از رادیو فرهنگ بشنوید.

برنامه مستند فرهنگ

«مستند فرهنگ» شنبه ۱۸ مرداد با روایت زندگی و شهادت شهید سعید مسلمی از شهدای مدافع حرم شهر اراک است که در دفاع از حرم آل الله سال ۹۴ آسمانی شد از رادیو فرهتگ پخش می‌شود.

شهید سعید مسلمی یکی از پنج شهید مدافع حرم شهر اراک است که در دفاع از حرم حضرت زینب (س) به شهادت رسید.

پس از گذراندن تحصیلات تکمیلی خود به عضویت سپاه پاسداران درآمد و بعنوان تکاوردر سپاه خدمت می‌کرد.

او علاوه بر فعالیت درسپاه، مربی کیوکوشینگ کاراته بود و جوانان بسیاری را به سمت ورزش سوق می‌داد.

شهید مسلمی با پیدایش داعش برای دفاع از حرم حضرت زینب (س) عازم سوریه شد و پس از ماه‌ها رشادت و فداکاری سرانجام در نهمین روز از آبان سال ۱۳۹۴ در دفاع از حرم حضرت زینب (س) به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به جمع شهدای مدافع حرم پیوست.

«مستند فرهنگ» را به تهیه کنندگی «معصومه فراهانی» ساعت ۱۴:۳۰ از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ بشنوید.

برنامه کتاب فرهنگ

برنامه «کتاب فرهنگ» ۱۸ مرداد ماه درشنبه‌های تاریخی این برنامه با موضوع «تاریخ اجتماعی ایران» از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

در این برنامه که از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش می‌شود نگین خواجه نصیر گوینده برنامه با دکتر احمد ابوحمزه عضو هیئت علمی دانشگاه درباره تاریخ اجتماعی ایران گفت‌و‌گو می‌کند.

همچنین کتاب «تاریخ ایران از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد» نوشته «دکتر هوشنگ خسرو بیگی» و «دکتر یزدان فرخی» در این برنامه معرفی می‌شود و درباره این کتاب با هوشنگ خسرو بیگی استاد تمام دانشگاه پیام‌نور و نویسنده این کتاب گفت‌و‌گو می‌شود.

پیشخوان کتاب با معرفی تازه‌های نشر و اخبار کتاب، یک نویسنده یک کتاب؛ تدارک بخشی گزارشی توسط حمیرا فراتی با موضوع خلافت عباسیان و گزارش هادی اسدی از کتابخانه‌ها و کتابدار‌ها همچنین تاریخ گچ و تخته سیاه؛ به روایت دکتر اقبال قاسمی پویا از دیگر بخش‌های برنامه «کتاب فرهنگ» است.

برنامه «کتاب فرهنگ» را ساعت ۲۰ تا ۲۱ به تهیه کنندگی معصومه سادات علوی نکو از رادیو فرهنگ بشنوید.

برنامه «خشت اول»

برنامه رادیویی «خشت اول» شنبه ۱۸مرداد با موضوع «سواد رابطه» از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

در برنامه «خشت اول» با حضور دکتر بهمن هوری‌زاد، مشاور خانواده و متخصص روانشناسی تربیتی، موضوع «سواد رابطه» بررسی می‌شود.

این برنامه با ارائه راهکار‌ها و نکات کاربردی، به والدین و مربیان کمک می‌کند تا چگونه فرزندان خود را با سواد رابطه آشنا کنند.

برنامه «خشت اول» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و اجرای مریم یوسفی‌پور، هر هفته روز‌های شنبه ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.