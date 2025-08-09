پخش زنده
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان از کاهش ۴۱ درصدی تعداد وقوع سرقت تجهیزات برقی و ۲۳ درصدی ارزش ریالی سرقتها در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیمحمد رئیسیان گفت: این کاهش، حاصل مجموعه اقدامات اجرایی، هماهنگیهای مستمر با نهادهای انتظامی و پیگیریهای مداوم واحدهای تخصصی شرکت بوده است.
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با اشاره به اینکه سرقت تاسیسات و تجهیزات شبکه توزیع برق، ضمن تحمیل هزینههای سنگین به صنعت برق، موجب اختلال در تامین برق مطمئن و ایمن مشترکین و بروز مخاطرات جدی برای عموم شهروندان میشود، اظهار داشت: آسیب به ترانسفورماتورها، کابلها و تابلوهای برق میتواند سبب قطعیهای مکرر، نارضایتی عمومی و حتی بروز حوادث ایمنی و جانی شود.
وی همچنین به اهم اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای شرکت توزیع برق استان اشاره داشت و افزود : استفاده از کابلهای آلومینیومی به جای کابلهای مسی در راستای کاهش انگیزه سرقت، بر پایه سیاستهای بودجهای شرکت ، اجرای طرح جایگزینی شبکه سیمی با کابل خودنگهدار در طرحهای توسعه و بهینهسازی ، برگزاری گشتهای مشترک با همکاری نیروی انتظامی و عوامل مرتبط در نقاط حساس ، جوشکاری ایمن ترانسها و تابلوهای برق در محل استقرار آنها، تشکیل کمیته مقابله با سرقت تجهیزات شبکه و انشعابهای غیرمجاز با حضور نمایندگان واحدهای تخصصی ، بازدید و نظارت میدانی از مراکز خرید و فروش ضایعات و رصد اموال مشکوک و برگزاری نشستها و امضای تفاهمنامههای همکاری با مراجع انتظامی با هدف پیشگیری و واکنش سریع در مواجهه با حوادث سرقت از جمله مهمترین این اقدامات در راستای کاهش سرقت تجهیزات برقی در استان سمنان بوده است.
مدیر دفتر حراست در پایان ضمن قدردانی از همراهی نیروی انتظامی و واحدهای داخلی شرکت، بر ضرورت تداوم همکاریها و ارتقای سطح اقدامات بازدارنده تاکید کرد و بیان داشت: امنیت شبکه توزیع برق یک مسئولیت عمومی است و مشارکت مردم در اطلاعرسانی بهموقع، نقش مؤثری در کاهش این پدیده ناهنجار ایفا میکند.