۱۲۰ دانشآموز و مربی از چهارمحال و بختیاری در کربلای معلی به زائران حسین (ع) خدمترسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دبیر قرارگاه تعلیم و تربیت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) استان گفت: این دانش آموزان و مربیان از سراسر استان در قالب طرح نهضت نوجوانان اربعین حسینی به مدت در کربلایمعلی حضور داشتند.
عادل عظیمی افزود: این برنامه فرصتی است تا دانشآموزان با آداب خادمی آشنا شوند و ذوق خدمترسانی به زائران امام حسین (ع) را تجربه کنند.
بیر قرارگاه تعلیم و تربیت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) استان افزود: در طول این سفر معنوی، این دانشآموزان در محافل و روضههای مذهبی شرکت کرده و با برگزاری جلسات جمعخوانی و سرود، آموزههای اخلاقی و فرهنگی را در فضایی گرم و صمیمی یاد گرفتند.
به گفته عظیمی این دانش آموزان امروز در کربلای معلی و بین الحرمین در مراسمی خاص، عهدنامه خدمت را قرائت کرده و عزم خود را در خدمت به زائران و ترویج ارزشهای انسانی و اسلامی دوباره مطرح خواهند کرد.