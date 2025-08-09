به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت قانونی از محیط‌بانان گفت: اصلاح قانون «به‌کارگیری سلاح» با هدف قرار دادن محیط‌بانان در زمره مأموران مسلح در دستور کار قرار گرفته است تا از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون بهره‌مند شوند.

محمد سرگزی ضمن تسلیت شهادت محمود شهمرادی، محیط‌بان ایثارگر پارک ملی گلستان افزود: متأسفانه در سه ماه گذشته سه محیط‌بان در جریان درگیری با شکارچیان غیرمجاز جان خود را از دست داده‌اند و آمار تعرض به مدافعان طبیعت رو به افزایش است

وی تأکید کرد: تقویت جایگاه قانونی و امنیت محیط‌بانان، از اولویت‌های جدی مجلس است تا با تصویب این اصلاحیه، از بروز حوادث تلخ مشابه جلوگیری شود.

امیرحسین نظری، سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلسهم ، نبود تجهیزات پیشرفته مانند دوربین‌های مداربسته هوشمند، سامانه‌های ارتباطی فوری و وسایل دفاعی مناسب را عاملی مهم در آسیب‌پذیری محیط‌بانان دانست و تأکید کرد: خلأ قانونی در زمینه استفاده از سلاح، موجب شده محیط‌بانان هنگام رویارویی با شکارچیان مسلح، از پشتوانه قضایی کافی برخوردار نباشند و حتی در محاکم با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

وی گفت: کمیسیون‌های قضایی، امنیت ملی، کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، جلسات مشترکی برای اصلاح قانون حمل و به‌کارگیری سلاح و ارتقای امنیت شغلی محیط‌بانان برگزار کرده‌اند.

نظری با اشاره به آمار جان‌باختگان این حوزه افزود: تاکنون ۱۲۸ محیط‌بان به شهادت رسیده و بیش از ۳۵۰ نفر جانباز شده‌اند که این ارقام ضرورت اقدام فوری برای حمایت از این قهرمانان را نشان می‌دهد.



