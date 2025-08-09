علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، از تحریریه روزنامه‌های قدس و خراسان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی دارابی از تحریریه روزنامه‌های قدس و خراسان بازدید کرد و به خبرنگاران خداقوت گفت.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در جمع مهمانان و هیئت تحریریه گفت : تولیدات چندرسانه‌ای مؤسسه فرهنگی و مطبوعاتی خراسان و هدایت کانال تلگرامی آخرین خبر با بیش از ٧ میلیون دنبال‌کننده (فالور) ، نشانه زمان‌شناسی و توجه به مخاطب مسئولان این مؤسسه در عصرکنونی است.

دارابی افزود: زبان بین‌المللی (انگلیسی- عربی)، گسترش قلمرو جغرافیایی روزنامه در سطح ایران فرهنگی، ارائه تصویری جذاب و حرفه‌ای از خراسان، مشهد، زیارت و داشته‌های تاریخی و تمدنی و جاذبه‌های زیارتی و سیاحتی آن از جمله انتظارات از روزنامه خراسان در شرایط کنونی است.