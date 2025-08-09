به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین اردوی آماده‌سازی تیم فوتسال دختران نوجوان ایران از روز سه شنبه ۲۱ مرادماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم فوتسال نوجوانان ۲۷ بازیکن را به اردو فراخواند. اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

فاطمه محمدنژاد (آذربایجان غربی)

زهرا امینی، پری ماه مختاری، ثنا پیرنجم الدین، فاطمه شکرانی، زهرا آقابابایی (اصفهان)

نرگس امیرمحسنی، ریحانه کوثری، پریا مدیری (تهران)

فاطمه عباسی، سارینا زارع حقیقی، زینب طائفه (خراسان رضوی)

ملینا نیکبخت (سیستان و بلوچستان)

نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)

آیناز یزدی پور، مبینا خدایی، نجمه رمضانی زاده، الناز حسینی پور، سارینا صادقی (کرمان)

حسنا طاهری، هستی اسلامی (مرکزی)

حدیث یاری، الینا منصوری رودی (کرمانشاه)

ستایش رضایی صلاحی (مازندران)

طناز باقری نیا (خوزستان)

اردوی نوجوانان تا روز دوشنبه ۲۷ مردادماه ادامه خواهد داشت.