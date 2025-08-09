به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اواسط هفته، به تدریج به ناپایداری‌های جوی در منطقه افزوده خواهد شد و وزش باد‌های شدید و گرد و خاک در منطقه قابل پیش‌بینی است که به ویژه در مناطق بیابانی و باد خیز مثل نوار شرقی استان می‌تواند باعث وقوع طوفان گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعت شود.

وی افزود: دمای هوا، امروز تغییر عمده‌ای نخواهد داشت، اما از امشب تا صبح دوشنبه روند تغییرات دما به طور نسبی افزایشی پیش بینی می‌شود و تا حدودی هوا گرمتر خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به شرایط ناپایدار جوی مصرف بهینه انرژی و توجه به استحکام ساز‌های گلخانه‌ای و سقف‌های موقت توصیه می‌شود.

لطفی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته خضری و آرین شهر با ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین و بندان نهبندان با ۴۳ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و دمای هوا در بیرجند هم در روزی که گذشت بین ۱۸ و ۳۵ درجه ثبت شد.

وی گفت: همچنین در این مدت بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه درح با ۹۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شد.