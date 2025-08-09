پخش زنده
امروز: -
میانگین کیفیت هوای پایتخت در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه امروز ۱۸ مرداد در شرایط قابل قبول قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۸۱، در شرایط سالم قرار داشت. شاخص میانگین کیفیت هوا هماکنون برروی عدد ۷۹ و در وضع قابل قبول و سالم است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی میشود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.