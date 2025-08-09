به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نتایج آزمون ورودی مدارس سمپاد (تیزهوشان) از پایه ششم به پایه هفتم اعلام شد.

دانش‌آموزان و اولیای آنها جهت مشاهده نتایج به سایت my.medu.ir مراجعه کنند.

پیرو اعلام نتایج آزمون تیزهوشان، آن دسته از داوطلبانی که به نتیجه آزمون خود اعتراض دارند، می‌توانند تا روز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه my.medu.ir نسبت به ثبت درخواست تجدیدنظر و مشاهده پاسخ‌برگ اقدام نمایند.

پس از پایان مهلت مقرر، تصویر پاسخ‌برگ و نتایج بررسی اعتراضات، از طریق همین سامانه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

ثبت نام پذیرفته شدگان مدارس نمونه دولتی

رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش مازندران گفت: نتایج پذیرش پایه هفتم مدارس نمونه دولتی استان مازندران بر اساس معدل بود که توسط ارزیابی مدرسه انجام و اعلام شد.

اسماعیلی افزود: پذیرفته‌شدگان پس از دریافت برگ اعلام نتیجه از سایت می‌توانند با در دست داشتن شناسنامه، کارنامه قبولی پایه ششم و سایر مدارک مورد نیاز به دبیرستان نمونه دولتی محل قبولی خود مراجعه و مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند.

رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش مازندران یاداور شد: نتایج آزمون پایه نهم به دهم مدارس نمونه دولتی تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.

اسماعیلی گفت: ظرفیت پذیرش پایه دهم مدارس نمونه دولتی استان مازندران، امسال حدود ۳۳۰۰ نفر است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: نتایج آزمون تکمیل ظرفیت پایه نهم به دهم مدارس تیزهوشان هم، به زودی اعلام خواهد شد.

یاداور می‌شوم ۲۱ هزار و ۸۵۸ دانش‌آموز پایه‌های ششم و نهم برای ورود به دبیرستان‌های نمونه دولتی و استعداد‌های درخشان (سمپاد) استان مازندران در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴؛ روز‌های پنج‌شنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ خردادماه ۱۴۰۴ در آزمون ورودی این مدارس شرکت کردند.