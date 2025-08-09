پخش زنده
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز از اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخریب ساختوسازهای غیرمجاز مجموعه شمسالعماره در ورودی دروازه قرآن با پشتیبانی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روحالله خوشبخت گفت: حدود هزار و ۵۰۰ مترمربع از قسمتهای غیرمجاز ساخته شده در محدوده این مجموعه، واقع در ورودی دروازه قرآن شیراز، تخریب و به وضعیت اولیه بازگردانده شد.
وی با بیان اینکه رعایت ضوابط قانونی در ساختوساز از الزامات توسعه متوازن شهر است، تأکید کرد: شهرداری شیراز با هرگونه اقدام خارج از چارچوب مجوزهای قانونی برخورد کرده و آرای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح را بدون تبعیض اجرا میکند.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز از سرمایهگذاران و مالکان مجموعههای خدماتی و تجاری خواست پیش از هرگونه اقدام عمرانی، مجوزهای لازم را از مراجع ذیربط دریافت کنند تا از بروز مشکلات قانونی و تبعات بعدی جلوگیری شود.