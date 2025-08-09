مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان از اجرای بخشی از شبکه جمع‌آوری فاضلاب در محدوده خیابان باقری زاهدان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، ۳۵۰۰ نفر از شهروندان از خدمات شبکه فاضلاب برخوردار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرهاد سرگلزایی با اشاره به جزئیات فنی طرح، گفت: در این مرحله از عملیات اجرایی، ۳ هزار و ۲۰۰ متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب اجرا و در قالب آن، تعداد ۸۰۰ فقره انشعاب نصب شده است.

وی اعتبار برای تکمیل این طرح را ۱۶ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح با هدف ارتقای سطح بهداشت محیط و پاسخ‌گویی به مطالبه جدی ساکنان این منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با تأکید بر لزوم توسعه متوازن خدمات فاضلاب در شهر زاهدان، تصریح کرد: تأمین زیرساخت‌های فاضلاب به‌عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شهری، همواره از اولویت‌های مهم شرکت در مناطق پرجمعیت و آسیب‌پذیر است.