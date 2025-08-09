به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حسن دهقانی مقدم در بازدید از خبرگزاری صدا و سیما به مناسبت روز خبرنگار گفت: خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند و همیشه در خط مقدم اطلاع رسانی قرار دارند.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات استان همیشه تلاش کرده تا خدمات رسانی مطلوب به مشترکان داشته باشد گفت: اکنون یازده منطقه از شهر بجنورد در حال اجرای فیبر نوری است و در دو سال آینده به فیبر نوری متصل می‌شود.

سرپرست مخابرات منطقه استان با بیان اینکه بجنورد ۸۲ هزار مشترک تلفن همراه دارد افزود: این طرح با اعتبار ۱۲۲ میلیارد تومان از منابع داخلی اجرا می‌شود.

دهقانی مقدم اضافه کرد: اکنون ۲۵ شهر استان به فیبر نوری متصل شده است.

وی همچنین به وضعیت فعلی استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی در استان اشاره کرد و گفت: اکنون سه‌هزار و ۸۰۰ مشترک FTTH و ۲ هزار و ۹۶۹ مشترک VDSL در خراسان شمالی فعال هستند و برنامه‌ریزی شده تا طی سال‌های آینده این ارقام افزایش یابد.

خراسان شمالی ۲۲۲ هزار مشتر تلفن ثابت دارد.