پخش زنده
امروز: -
سفیر ایران در عراق با حضور در شهر مقدس کاظمین، از روند خدماترسانی درمانگاههای جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به زائران بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سفیر ایران در عراق در این بازدید با قدردانی از تلاشهای جهادگونه تیمهای پزشکی و امدادی، خدمات ارائه شده را ستود و آن را نمونهای روشن از دیپلماسی انسانی جمهوری اسلامی ایران دانست.
محمد کاظم آل صادق نظامی با بیان اینکه حضور گسترده و منسجم جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در ایام زیارتی، جلوهای از روحیه ایثار، تخصص و خدمت بیمنت به زائران است گفت: این خدمات صادقانه، علاوه بر تأمین سلامت زائران، نماد روشنی از چهره انسانی و ارزشمدار ملت ایران در عرصه بینالمللی است.
وی همچنین بر حمایت کامل سفارت از اقدامات انساندوستانه نهادهای ایرانی در عراق تأکید کرد و افزود: سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد همواره پشتیبان اینگونه فعالیتهای ارزشمند بوده و خواهد بود و ما این افتخار را داریم که یاریگر خدمترسانی به زائران اهل بیت (ع) باشیم.
سفیر ایران در عراق ضمن گفتوگو با پزشکان، پرستاران و نیروهای داوطلب گفت: آنچه در این درمانگاهها شاهد هستیم، جلوهای واقعی از فرهنگ ایثار، تخصص و تعهد نیروهای ایرانی است. خدماتی که نه تنها به زائران ایرانی بلکه به تمامی زائران از هر ملیت و قومی به خوبی ارائه می شود.
مسئول پایگاههای بهداشت و درمان شهر کاظمین هم در این دیدار با اشاره به استقرار ۲ درمانگاه در شارع امام علی (ع) و شارع صاحب الزمان (عج)، گفت: از ابتدای راه اندازی درمانگاه تاکنون، روزانه بهطور متوسط بیش از ۱۵۰۰ زائر از خدمات رایگان درمانی، شامل ویزیت پزشکی، خدمات پرستاری، تزریقات، پانسمان و دارو بهرهمند شدهاند. این خدمات با حضور بیش از ۱۱۲ نفر از کادر درمانی داوطلب و نیروهای پشتیبانی در حال انجام است.
لطیفی همچنین با بیان اینکه رویکرد اصلی مجموعه، ارائه خدمات با کیفیت، با احترام به کرامت انسانی زائران است، گفت: خوشبختانه تاکنون با حمایتهای ستاد اربعین و همکاری نزدیک با مقامات عراقی در اجرای این مأموریت موفق عمل کردهایم.
درمانگاههای جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از ۹ مردادماه تا ۲۶ مردادماه با حضور پزشکان، پرستاران و نیروهای داوطلب، بهصورت شبانهروزی خدمات رایگان درمانی و امدادی به زائران ارائه میدهند.