پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق گفت: تولید برق نیروگاههای خورشیدی نسبت به سال گذشته با ۷۱ درصد رشد و ۳۵۷ میلیون کیلووات ساعت به ۶۱۰ میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن طرزطلب درخصوص تولید نیروگاههای بادی گفت: تولید برق نیروگاههای بادی نیز از ۴۱۳ میلیون کیلووات ساعت به ۴۳۲ میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته است.
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق با بیان این که هم اکنون ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیرکشور به ۱۸۶۸ مگاوات رسیده است، خاطرنشان کرد: این درحالی است که در پایان تیرماه سال گذشته این میزان ۱۲۳۲ مگاوات بود و تنها در یکسال گذشته ۶۳۶ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده و سهم انرژیهای تجدیدپذیر را از مجموع سبد تولید برق کشور به ۱.۹ درصد افزایش داده است.
معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) در خصوص برنامههای در دست اجرای این سازمان گفت: در حال حاضر در فاز اول احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر که عمدتا از نوع خورشیدی است، برنامه ریزی و نهایی شده است و تمام تمرکز ساتبا برای تحقق این هدف وکمک به کاهش ناترازی برق کشور است.
طرز طلب با تاکید بر این که تا پایان امسال سهم انرژیهای تجدیدپذیر از سبد تولید برق کشور به بیش از ۵ درصد افزایش خواهد یافت، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر ایران به کارگاه بزرگی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر تبدیل شده و انقلاب بزرگی در این خصوص. رخ داده است که به تدریج آثار آن در هفتههای آتی نمایان خواهد شد.