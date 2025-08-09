پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمدرضا خانی، از آغاز طرح بازسازی و بازطراحی کتابخانه عمومی علامه حلی، یکی از کتابخانههای باسابقه و مهم شهر زنجان، خبر داد. این طرح با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان از خردادماه ۱۴۰۴ آغاز شده و طبق برنامهریزیها، تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان زنجان با اشاره به اهمیت طرحهای توسعهای در حوزه زیرساختهای فرهنگی گفت: کتابخانه عمومی علامه حلی که از سال ۱۳۶۸ تاکنون در خدمت اهالی فرهنگدوست زنجان بوده، به دلیل فرسودگی و قدمت بالا، نیازمند بازسازی و نوسازی جدی بود.
این کتابخانه با زیربنای ۸۴۵ متر مربع، در بافت قدیمی شهر و در میدان استقلال قرار دارد و همواره یکی از مراکز اصلی فرهنگی شهر محسوب میشود.
وی افزود: هدف ما، ارتقاء کیفیت خدمات و تبدیل این کتابخانه به یک فضای فرهنگی پویا و پاسخگو به نیازهای روز جامعه است. در طراحی جدید تلاش شده است ضمن حفظ اصالت کتابخانه، فضاهای مختلف آن متناسب با نیازهای روز مخاطبان بازتعریف و بهروز شود. این طرح با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان در حال اجرا است و شامل بازسازی کامل مخزن کتاب، قرائتخانههای مجزا برای خواهران و برادران، بخش کودک، کلاس آموزشی، و نیز بهروز رسانی تجهیزات و خدمات الکترونیکی خواهد بود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همچنین از همکاری مؤثر شهرداری زنجان در اجرای این طرح خبر داد و گفت: با همراهی شهرداری زنجان، محوطه پیرامونی کتابخانه که در دل یکی از پارکهای محلی شهر قرار دارد، نیز بازطراحی و بهسازی خواهد شد. این اقدام با هدف بهبود دسترسی، ایجاد امنیت و زیبایی بصری بیشتر برای مراجعهکنندگان انجام میشود.
وی همچنین اعلام کرد: با پیگیریهای انجامشده و همکاری شهرداری زنجان، قطعه زمینی به مساحت ۹۰ متر مربع در مجاورت کتابخانه به این مجموعه الحاق خواهد شد تا برای توسعه فضای داخلی و ایجاد بخشهای جدید و مدرن مورد استفاده قرار گیرد.