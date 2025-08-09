بیش از ۷۷ هزار زائر اربعین حسینی به وسیله ناوگان حمل و نقل عمومی استان اصفهان راهی عراق شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: طرح اعزام زائران اربعین حسینی استان به مرز‌های چهارگانه مهران، شلمچه، چذابه و خسروی از روز شنبه ۴ مرداد و ۱۹ روز مانده به روز اربعین آغاز شده است.

محمد علی صلواتی افزود: از ابتدای این طرح تا پایان روز هفدهم مرداد ۷۷ هزار و ۱۸۱ هزار نفر به کشور عراق اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت دو هزار و ۵۷۲ سفر به مرز‌های کشور ثبت شده ا ست، گفت: همچنین ۱۴ هزار و ۱۴۹ زائر تاکنون از طریق ۴۴۹ سرویس به اصفهان بازگشتند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان افزود: دیروز با ثبت بازگشت ۵ هزار و ۷۸۷ زائر به استان در قالب ۱۷۹ سفر بیشتر تعداد زائران بازگشتی از عتبات به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های اصفهان، خمینی‌شهر و کاشان بیشترین سهم اعزام زائر در استان را داشتند، گفت: تاکنون در طرح اعزام زائران اربعین استان ۸۶ شرکت حمل‌ونقل مسافری، ۷۳۲ ناوگان مسافربری و ۱۹۱۹ راننده فعال بوده‌اند.