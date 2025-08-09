به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات انتخابی کشتی ساحلی جوانان برای بازی‌های آسیایی، فردا (یکشنبه ۱۹ مردادماه) با حضور چند کشتی گیر مازندرانی، در زمین ساحلی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.

در پایان مسابقه انتخابی، ملی پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین مشخص خواهند شد.

نفرات شرکت کننده:

۶۰ کیلوگرم: امیرعلی دومیرکلایی، علی اصغر کپچ، محمدرضا براری و سید طا‌ها هاشمی (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: یوسف حسین پوران (خراسان رضوی) الیا وقاری کندلچی (آذربایجان شرقی) مجتبی شکاری (مازندران) سینا شکوهی (البرز)

۸۰ کیلوگرم: ابوالفضل سعادتی (مازندران) آیدین طریقی (گیلان) تورج خدایی (زنجان)

۹۰ کیلوگرم: محمدمهدی فتوحی (تهران) مهدی زارع دیجوچین (تهران) امیرعلی علیزاده و امیرعلی مسلمی (مازندران)

شرایط برگزاری به شرح زیر است:

۱- این مسابقه در اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ کیلوگرم برگزار می‌شود.

۲- مسابقات با یک کیلوگرم ارفاق وزن و با آخرین قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی برگزار می‌شود.

۳- هر ورزشکار باید یک شورت مشکی و تیشرت حلقه‌ای سفید یا مشکی همراه داشته باشد.

۴- اصل شناسنامه و کارت ملی، گذرنامه با اعتبار ۱۸ ماه کامل، کارت بیمه ورزشی معتبر سال ۱۴۰۴، معرفی نامه هیئت کشتی استان مربوطه تایب شده با مهر رئیس هیئت، کارت ملی کشتی استان مربوطه

ساعت پذیریش: ۱۵ لغایت ۱۵:۳۰

تست پزشکی و وزن کشی: ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶

آغاز مسابقات ساعت ۱۷