به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش سایت فیبا آمده است: با افزایش انتظارات از تیم ایران، گارد با ثبات این تیم می‌تواند مسئولیت‌های بیشتری را در تیم بازسازی شده ایران به عهده بگیرد. سینا واحدی پیش از این سابقه بازی در رقابت‌های بسیار مهمی مانند جام جهانی بسکتبال و المپیک را در کارنامه خود دارد. اما این رقابت‌ها برای او احساس متفاوتی دارد. او به سایت فیبا گفت: این اولین حضور من در کاپ آسیا است و خیلی خوشحالم که اینجا هستم.

این رقابت‌ها صرفاً یک توقف در مسیر برای گارد ۲۴ ساله به حساب نمی‌آید، بلکه این بار او به یکی از رهبران تیم ایران تبدیل شده است. حضور او می‌تواند به ترکیب تازه تیم ملی ایران کمک کند تا آنها قسمت بعدی داستان بسکتبال ایران را بنویسند. واحدی در دیدار اول تیم ملی ایران در کاپ آسیا عملکرد آرام و با تمرکزی داشت و موفق به ثبت ۱۵ امتیاز، ۲ پاس گل و ۱ اقدام ۳ امتیازی شد. او در دیار مقابل ژاپن ستاره تیمش بود و با درخشش مقابل بازیکنان با تجربه ژاپن مانند یوکی توگاشی، کای توئوز و کیسی تومیناگا، با ثبت ۲۲ امتیاز، ۵ ریباند، ۱ پاس گل، ۱ توپ ربایی و کارایی ۲۴ بهترین بازیکن ایران در مقابل ژاپن بود. سرعت و دقت بالای بازی او برای تیمی که هنوز در حال یادگیری ریتم تازه خود است، موضوعی حیاتی به حساب می‌آید. او در این خصوص به سایت فیبا گفت: ما تیم جوانی داریم، اما همه کار خود را به خوبی انجام می‌دهند. ارتباط اعضای تیم به خوبی در حال شکل گیری است. ما فقط باید با تمام توان بازی کنیم. ما دوست داریم به مدال برسیم. برای این کار به تمام بازیکنان نیاز داریم. من به هم‌تیمی‌های خودم ایمان دارم.