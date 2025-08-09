پخش زنده
امروز: -
شهبازی گفت: کتابخانههای سیار میهمان کودکان مناطق عشایری میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کانون پرورش فکری استان گفت: همزمان با فصل تابستان کتابخانههای سیار روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد میهمان کودکان و نوجوانان در مناطق عشایری میشوند.
سلیمان شهبازی افزود: در برنامه ایی که روز در یکشنبه ۱۹ مرداد با عنوان کانون و عشایر کودکان و نوجوانان منطقه گرگو در فعالیتها و برنامههای کانون از جمله برپایی ایستگاه نقاشی، نمایش خلاق، کتابخوانی، شعرخوانی، کاردستی، اجرای مسابقه، بازیهای بومی و محلی توسط کاروان پیک امید برگزار میشود.
شهبازی اضافه کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف عدالت فرهنگی و آموزشی و خدمت رسانی در مناطق عشایری و همچنین آموزش و ترغیب کودکان اینگونه برنامهها این پیک امید را برگزار میکند.
وی ادامه داد: با همکاری مربیان کتابخانههای ثابت و سیار روستایی یک و ۲ یاسوج، پاتاوه وسپیدار این برنامهها برای کودکان و نوجوانان مناطق عشایری برگزار میشود.