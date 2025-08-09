طرح مرمت و بهسازی بافت تاریخی بفروئیه «شهر ملی موتابی ایران» با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیین افتتاح طرح مرمت و بهسازی بافت تاریخی بفروئیه، یکی از کانون‌های اصیل هنر موتابی در ایران، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فعالان فرهنگی و هنرمندان محلی برگزار شد.

طرح مرمت و بهسازی بافت تاریخی بفروئیه به طول ۴۵۰ متر با ۱۴ میلیارد تومان، با مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و جامعه محلی اجرا شده است.

این طرح که در چارچوب سیاست‌های کلان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و، نه‌تنها به بازآفرینی کالبدی و زیبایی‌شناختی بافت تاریخی کمک کرده، بلکه زمینه‌ساز ایجاد بستری پویا برای تعاملات فرهنگی، رونق صنایع‌دستی و جذب گردشگران داخلی و خارجی شده است.

طرح مرمت و بهسازی بفروئیه با ایجاد گذر‌های فرهنگی، بهبود دسترسی گردشگران، ساماندهی فضا‌های عمومی و احیای بنا‌های تاریخی، فضایی زنده و پویا را در قلب بافت کهن این شهر ایجاد کرده است. این اقدام، ضمن پاسداشت اصالت تاریخی، مسیر‌های نوینی را برای گسترش کسب‌وکار‌های خلاق، تقویت هنر‌های بومی و افزایش پیوند اجتماعی میان مردم و میراث‌شان فراهم می‌آورد.

بفروئیه، به‌عنوان شهر ملی هنر موتابی، اکنون با اجرای این طرح، گامی بلند به سوی تبدیل‌شدن به یک مقصد شاخص گردشگری فرهنگی برداشته است؛ مقصدی که گذشته و حال را در هم تنیده و چشم‌اندازی پایدار برای آینده خلق کرده است.

صالحی در ادامه مسیر از قلعه مهرجرد و بارجین، هتل پنج ستاره میبد در نارین قلعه بازدید کرد.

وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری درحاشیه سفر خود به شهرستان میبد گفت: آنچیزی که انسان در این محیط از نزدیک مشاهده می‌کند، غرور و بودن درفرهنگ و تمدن ایرانی است.

صالحی امیری با بیان اینکه نقاط زیادی را از دیروز تا امروز در شهرستان میبد مشاهده کرده است افزود: می‌توانیم ادعا کنیم شهرستان میبد موزه روبازی است که همه عناصر فرهنگی تمدنی دوره‌های مختلف را در خود جای داده است.

وی اظهار داشت: باید قدردان از مردمی بود که به شدت فرهیخته‌اند و حافظ میراث فرهنگی و تمدن ایران زمین در این دیارند.

وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه شهر هنوز عناصر اصلی هویتی خود را حفظ و درتحولات مدرن هویت خود را از دست نداده است و این بزرگترین سرمایه این شهرستان است که می‌تواند درآینده یکی از قطب‌های اصلی میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی باشد افزود: همه شاخص‌ها برای اینکه شهرستان میبد قطب صنایع دستی باشد وجود دارد چرا که زیلو در دنیا به نام میبد شناخته می‌شود و موتابی بفروئیه هم به نام این دیار ثبت شده است و بسیاری از صنایع دستی که در این دیار زبان زد است.

صالحی تصریح کرد: صنایع دستی موقعی رونق پیدا می‌کند که گردشگری رونق پید کند و گردشگری زمانی رونق می‌یابد که زیرساخت‌های لازم آماده و جذابیت و امنیت وجود داشته باشد که خوشبختانه استان یزد از امن‌ترین استان‌های ماست که درجذابیت‌ها هم این استان در سطح کشور سرآمد است.

وی با اشاره به وجود بیش از ۷۰۰ هکتار بافت تاریخی در میبد، به سختکوشی و دلسوزی استاندار و پی گیری و پاکدستی نماینده مردم تفت و میبد پرداخت و گفت: ما هم بعنوان دولت علاقه مندیم که نمایندگان مساله شان مردم باشد بنابراین از همین تریبون حامل سلام رئیس جمهور به مردم استان یزد، شهرستان میبد و تفت هستم.

وزیر میراث فرهنگی بیان کرد: در این سفر توافق کردیم بخشی از مسائل و مشکلات را حل و فصل کنیم و کمک خواهیم کرد.

صالحی افزود: ظرفیت‌های خوبی به لحاظ زیرساختی وجود دارد، فرودگاه به شهر میبد نزدیک است و ما می‌توانیم با یک برنامه ریز دقیق و شهرستان‌های میبد و تفت را به قطب گردشگری تعریف و بخشی از ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی ایرانی و تمدنی را به این منطقه هدایت کنیم.

وزیر میراث فرهنگی، نارین قلعه میبد را اعتباری برای ایران زمین خواند و گفت: این قلعه متعلق به دوره‌های مختلف هخامنشی تا آل مظفر است که توافق کردیم کاوشی در این راستا انجام و تملک اطراف آن با همت استاندار و نماینده و میراث فرهنگی انجام شود.

وی افزود: درآینده نزدیک شاهد تحولی درحوزه فرهنگ و تمدن و گردشگری و صنایع دستی در این دیار خواهیم بود و باور داریم اگر بتوانیم ظرفیت‌های استان یزد و به ویژه شهرستان میبد را به ایرانیان و جهانیان معرفی کنیم؛ تصویر میبد درذهن ایرانیان تغییر خواهد کرد.

وزیر میراث فرهنگی گفت: شهرستان میبد با ۷۰۰ هکتار بافت تاریخی که سالم مانده است می‌تواند یکی از عناصر اصلی جذب گردشگر باشد بنابراین از ایرانیان دعوت می‌کنم سفر نیم سال دوم خود را یزد قرار و از جذابیت‌های فوق العاده‌ای که استان یزد و شهرستان میبد دارد استفاده کنند.