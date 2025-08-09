به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند گفت : در ادامه فرآیند آزادسازی کاروانسرای تاریخی شاه عباسی که در میدان سعدی سمنان واقع است ، از بهمن ماه سال گذشته فرآیند اختصاص زمین معوض به دادگستری آغاز شد و سرانجام با رایزنی با وزیر میراث فرهنگی ، سند این زمین معوض به نام دادگستری استان سمنان صادر شد .

وی یادآوری کرد : این کاروانسرای تاریخی سال ها به عنوان زندان سمنان استفاده می شد و در مجاور آن ساختمان دادگستری و دادگاه انقلاب سمنان قرار داشت .

استاندار سمنان همچنین با اشاره به فعالیت ۳۶ موکب این استان در مرز مهران، نجف اشرف، کربلای معلی و بین دو این شهر گفت: برای خدمات رسانی به زائرانی که در مسیر اعزام به عراق از جاده‌های استان سمنان می‌گذرند هم مواکبی در نظر گرفته شده است.

کولیوند همچنین با بزرگداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، هفدهم مرداد روز خبرنگار را به فعالان عرصه اطلاع رسانی استان سمنان تبریک گفت.