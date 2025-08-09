به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مجید الهی راد در بازدید از خبرگزاری صدا و سیما گفت: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته یک نیروگاه خورشیدی در خراسان شمالی احداث می‌شود.

وی افزود: مزرعه خورشیدی برای ۶۰۰ نفر از مددجو‌ها در مراحل کارشناسی است که به زودی عملیات اجرایی می‌شود.

الهی راد در ادامه گفت: احداث نیروگاه خورشیدی هم به مدیریت مصرف انرژی کمک می‌کند و هم درآمد حاصل از آن برای مددجویان کمیته امداد صرف می‌شود.

بیش از ۶۰ هزار مددجو زیر پوشش کمیته امداد خراسان شمالی قرار دارند.