به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق‌شناس امروز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه صاحبان برخی واحد‌های تولیدی استان به دلیل خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه و مشکلات مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی، با محدودیت‌هایی روبه‌رو بودند، گفت: مقرر شد در مجموع ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز این واحد‌ها با برآورد سرمایه ثابت و سرمایه در گردش آن ها، برای تصویب به کارگروه ملی ارسال و با همکاری بانک‌های عامل به صاحبان این واحد‌های تولیدی خسارت دیده پرداخت شود.

استاندار گیلان از بررسی مشکلات تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی در این جلسه خبر داد و گفت: در یک مورد، به دلیل اشتباه گمرکی و معافیت شرکت از پرداخت تعرفه، مقرر شد با مراجعه مسئولان شرکت به گمرک، از وصول چک تضمین جلوگیری شود.

هادی حق‌شناس افزود: متأسفانه سهم گیلان از محل تسهیلات رونق تولید در سال‌های گذشته کمترین میزان بود که مقرر شده این سهم امسال پرداخت شود.

وی حمایت از تولید و رفع موانع آن را از اولویت‌های اصلی مدیریت گیلان دانست و گفت: پیگیری و حل مشکلات تولیدکنندگان استان تا برطرف شدن همه این مشکلات همچنان ادامه دارد.