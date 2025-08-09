استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های معدنی باید منافع ملموسی برای مردم به همراه داشته باشد، گفت: مردم باید از مزایای معادن بهره‌مند شوند.

رضا رحمانی صبح امروز در جلسه شورای معادن آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه معدن و صنایع وابسته تنها زمانی می‌توانند به توسعه پایدار منجر شوند که مردم منطقه از مزایای آن بهره‌مند شوند، افزود: این بهره‌مندی می‌تواند در قالب ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی محلی و اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی توسط بهره‌برداران معادن باشد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه روال صدور مجوز برداشت موقت مصالح باید اصلاح شود، خاطرنشان کرد: صدور مجوز بی‌محابای برداشت مصالح تبعات زیادی دارد که باید پیش از صدور مجوز‌های این‌چنینی کار کارشناسانه انجام شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه معدن نیز اشاره کرده و افزود: توجه به حقوق مردم باید در اولویت باشد و مردم از مزایای معادن بهره‌مند شوند.

رحمانی در پایان با تاکید بر توجه به احیای مناطق آسیب‌دیده از فعالیت‌های معدنی، اضافه کرد: اقداماتی همچون درختکاری به منظور بازگرداندن تعادل اکولوژیکی و ایجاد مناظر طبیعی زیبا در دستورکار باشد.

در این جلسه آخرین وضعیت معادن آذربایجان‌غربی، چالش‌ها و راهکار‌های توسعه فعالیت‌های معدنی مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های معدنی، توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره تولید مواد معدنی تأکید شد.