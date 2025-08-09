پخش زنده
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رسانه و اطلاعرسانی را یکی از ارکان مهم تأمین امنیت کشور دانست.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با تبریک روز خبرنگار به فعالان رسانهای مرکز فارس و سایر حوزهها، گفت: امنیت مفهومی عام و فراگیر است و همه ارکان نظام اسلامی در تأمین آن نقش دارند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه محدود به امنیت، آن را صرفاً وظیفه نیروهای نظامی، انتظامی و دستگاههای امنیتی میداند، افزود: باید پذیرفت که حوزه ارتباطات، اطلاعرسانی و رسانه نیز نقش مهمی در تأمین امنیت کشور دارند.
عزیزی تأکید کرد: یک پیام یا خبر اگر بهموقع، صحیح و هوشمندانه منتشر شود میتواند امنیتساز باشد و برعکس، انتشار غیرمسئولانه آن میتواند موجب ناامنی شود.
وی با اشاره به اهمیت روایتگری صحیح و بهموقع در رسانهها گفت: تجربه «نبرد دوازده روزه» نشان داد که انعکاس صادقانه واقعیتها از سوی رسانه ملی، اعتماد و همراهی مردم و مسئولان را افزایش داده و در استمرار امنیت کشور اثرگذار بوده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: امروز حوزه خبر و رسانه بستر توسعه ظرفیتهای امنیتی کشور است و غفلت از آن، غفلت از رسالت سنگینی در حوزه تأمین امنیت خواهد بود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور در صداوسیمای مرکز فارس، روز خبرنگار را به فعالان رسانهای این مرکز تبریک گفت.