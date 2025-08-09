به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا وسیما، سومین دوره بازی‌های آسیایی نوجوانان ۲۷ مهرماه به میزبانی بحرین آغاز می‌شود. بر همین اساس کادر فنی تیم نوجوانان کشورمان برنامه برگزاری مسابقات انتخابی اعلام شد.

بر همین اساس تکواندوکاران دعوت شده می‌بایست عصر پنج شنبه ۲۳ مردادماه وزن کشی و جمعه ۲۴ مهرماه در رقابت‌های انتخابی شرکت کنند. نفرات برتر این مسابقات به اردوی آماده سازی دعوت خواهند شد.

علی رزمیان، طا‌ها ناظر، طا‌ها جوادی، پویا اوجاقلو، سروش سعیدی، آراز عبداللهی در وزن ۴۸- کیلوگرم، بهامین پوستین دوز، محمد جواد جاوید، ابوالفضل دولت پور، امیر مهدی محمدی، سینا رجب زاده، محمد باقر محمدخانی و ماهان محمدی در وزن ۵۵- کیلوگرم، امیر اقبالی، ماهان جنگ جو، سجاد مسلمی و آرمین بهزاد در ۶۳- کیلوگرم، بنیامین سلطانیان، ایلیا الله ورنی، امیر علی حضرتی، محمد جواد گریان حسام ساسانیان، امیر محمد مرادی در وزن ۷۳- کیلوگرم و محمد حسین تقی پور به همراه حامد گلزاری در وزن ۷۳+ کیلوگرم تکواندوکاران دعوت شده به این رقابت‌ها می‌باشند.

فیض اله نفجم هدایت این تیم را به عنوان سرمربی در اختیار دارد. مهرداد ساعدی به همراه فرشاد فروغی دستیاران وی در کادر فنی هستند. ضمن اینکه حمید باقی نژاد به عنوان مدیر فنی رده‌های سنی پایه فعالیت این تیم را زیر نظر دارد.