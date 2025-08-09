پخش زنده
متخصص پوست و مو در خوزستان راهکارهای پیشگیری از ایجاد تاول در پیاده روی طولانی در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مریم رئیسیپور با تاکید بر رعایت بهداشت پا در پیادهرویهای طولانی، گفت: پیادهروی در شرایط گرم، همراه با تعریق، اصطکاک و فشار کفش میتواند به بروز تاول، بهویژه در ناحیه پا منجر شود.
وی افزود: در صورت بیتوجهی به تاولها، احتمال عفونت آنها افزایش مییابد و ادامه مسیر برای زائران دشوار میشود.
دکتر رئیسیپور با بیان راهکارهای پیشگیری از ایجاد تاول در این شرایط، ادامه داد: استفاده از کفش مناسب برای زائران در مسیر پیادهروی بسیار حائز اهمیت است؛ زوار باید کفشی را انتخاب کنند که قبلاً آن را پوشیده و با آن راه رفتهاند و مطمئن شوند که به پای آنان فشار وارد نمیکند.
این متخصص پوست و مو در ادامه با تاکید بر استفاده از جوراب نخی و تمیز هنگام پیادهروی، اضافه کرد: افراد باید همیشه از جوراب نخی و تمیز استفاده کنند و چند جفت جوراب اضافه همراه داشته باشند تا در صورت خیس شدن یا آلودگی، آن را تعویض کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز همچنین به استفاده از پمادهای محافظ پوست اشاره کرد و گفت: برای کاهش اصطحکاک ناشی از کفش، میتوان از وازلین یا پمادهای محافظ در نواحی پرفشار پا مانند پاشنه و پنجه نیز استفاده کرد.
وی در ادامه درباره لزوم شستشوی پاها اظهار داشت: زائران باید روزانه پاهای خود را با آب ولرم شستشو دهند و بهطور کامل خشک کنند.
دکتر رئیسی در تشریح توصیههای درمانی در صورت بروز تاولهای پا گفت: توصیه میشود در صورت بروز تاولهای کوچک و سالم، به آنها دست نزنید و اجازه دهید بهطور طبیعی بهبود یابند، اما شرایط برای تاولهای باز شده متفاوت است و حتما محل تاول را با سرم نمکی شستشو داده، خشک کنید و سپس با گاز استریل پانسمان نمایید.
وی افزود: در صورتی که در ناحیه پا و بین انگشتان تاولهای بزرگ ایجاد شد، با استفاده از یک سرنگ تمیز، محتویات تاول را تخلیه کنید. تاکید میشود که به هیچ عنوان پوست روی تاول را جدا نکنید.
دکتر رئیسیپور در پایان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت پا در این سفر معنوی اظهار داشت: مراقبت صحیح از پا به زائران کمک میکند تا بدون درد و با آرامش خاطر بیشتری به مقصد برسند.