بهرام سلیمانی گفت: «در روز ۱۷ مرداد(چهاردهم صفر)، مجموع تردد خروجی (شامل زائران ایرانی و اتباع خارجی) از مرزهای استان ۷۰۷۸۶ نفر بوده که در مقایسه با آمار ۴۲۸۳۶ نفری سال گذشته، افزایش ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.» جانشین ستاد اربعین استان افزود: «در همین روز، ۳۱۸۶۹ نفر وارد کشور شده‌اند که نسبت به ۲۶۸۰۰ نفر در سال گذشته، ۱۹ درصد افزایش دارد.» سلیمانی با مرور آمار تردد از ابتدای ماه صفر تا چهاردهم این ماه (۱۷ مرداد) نیز اظهار داشت: در این بازه زمانی، مجموع خروج زائران از مرزهای استان ۳۷۷۴۸۹ نفر بوده که نسبت به ۳۶۹۰۹۱ نفر در مدت مشابه سال قبل، ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در مقابل، میزان ورود به کشور ۶۹۷۴۷ نفر بوده که در مقایسه با ۹۹۷۰۴ نفر پارسال، کاهش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. به گفته وی، جمع کل تردد (ورود و خروج) در سال جاری تا چهاردهم صفر به رقم قابل توجه ۴۴۷ هزار و ۲۳۶ نفر رسیده است. سلیمانی در پایان با اشاره به نزدیک شدن به ایام اوج بازگشت زائران، توصیه کرد: «از زائران عزیز درخواست داریم برای جلوگیری از ازدحام و ترافیک شدید در روزهای آتی، بازگشت خود را به کشور زودتر برنامه‌ریزی کنند.»