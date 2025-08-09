به همت بخش خصوصی، نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در شهرک صنعتی ویان کبودراهنگ ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل نیروگاه خورشیدی گفت: این نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری ۳۲۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی ساخته شده است.

حمیدرضا رهبر افزود: میزان تولید برق این نیروگاه یک مگاوات است و به مدار توزیع برق تزریق می شود و کمک به کاهش ناترازی برق هدف اصلی احداث نیروگاه خورشیدی است.

مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ گفت: ساخت نیروگاه خورشیدی مزایایی چون کاهش مصرف سوخت های فسیلی و انرژی پاک و بدون آلایندگی و درآمدزا دارد.

حسین فرهادی افزود: با اعطای سریع مجوز و تسهیلات از احداث نیروگاه خورشیدی حمایت می کنند.

طبق قانون شرکت های بزرگ صنعتی باید برق مصرفی را از طریق انرژی های تجدیدپذیر تأمین کنند.

بیش از ۵۰ واحد صنعتی فعال در شهرک صنعتی ویان در حال فعالیت هستند و بیش از ۸ مگاوات از طریق این واحدهای برق مصرف می شود.

در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۱۶ مگاوات برق از سوی نیروگاه های خورشیدی تولید و به مدار توزیع برق تزریق می شود.