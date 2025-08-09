به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز شنبه ۱۸ مردادماه در سفری به استان خوزستان از پایانه مرزی چذابه بازدید و از نزدیک تمهیدات این وزارتخانه را در ساماندهی این مرز مهم استان بررسی کرد.

مرز چذابه که با ۳۴ گیت خروجی در شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان واقع شده است، یکی از فعال‌ترین گذرگاه‌های رسمی کشور برای اعزام زائران به عراق در ایام اربعین به شمار می‌رود.

در این بازدید، اقدامات انجام شده جهت تسهیل سفر‌های اربعین شامل تهیه و نصب دیوار پیش ساخته به طول ۲۰۰ متر، بهسازی سرویس‌های بهداشتی، تقویت زیرساخت تاسیسات برقی پایانه، نصب و تکمیل فن و مه‌پاش، گیت‌بندی، سایبان دائم و موقت و بهسازی سامانه های سرمایشی مورد بررسی میدانی قرار گرفت.