مدیر شعب بانک مسکن خراسان شمالی از پرداخت ۸ هزارو ۳۵۲ فقره تسهیلات نهضت ملی مسکن در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حمید رضا همت آبادی در جمع عوامل خبرگزاری صدا و سیما گفت: طرح نهضت ملی مسکن تا الان طبق اعلام نهادهای متولی عملکرد پیشرفت قابل قبولی دارد.
وی گفت: رقم تسهیلات منعقد شده افزون بر بر چهل هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ حدود سی و پنج هزار میلیارد ریال معادل ۸۶ درصد به حساب پیمانکاران یا سازندگان پرداخت شده است.
مدیر شعب بانک مسکن استان یک خبر خوب هم داشت، اینکه سه هزار ۴۰۰ واحد مسکن هم فروش اقساطی در استان انجام شد و متقاضیان خانه دار شدند.
همت آبادی در ادامه از پرداخت تسهیلات متمم به پروژههایی که دارای نهاد متولی هستند هم خبرداد و گفت: این تسهیلات به گروههای ساخت و انبوه سازان که نهادهای متولی دارند واگذار شده است.
وی گفت: اکنون تسهیلاتی تا سقف پنجاه میلیون تومان به پروژههایی پیشرفت بالای هفتاد و پنج درصد پرداخت میشود.