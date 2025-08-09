به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل جامعه نابینایان وکم بینایان استان مازندران به مناسبت روز خبرنگار، پیام تبریکی صادر کرد.

سید مهدی مسلمی جورجاده در پیامش آورده است:

۱۷ مرداد که به یاد شهادت مظلومانه محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، "روز خبرنگار" نامیده شده است، یادآور مجاهدت‌های زنان و مردانی حقیقت طلب است که با هدف روایت حقیقت، بیرق بزرگ " آگاهی بخشی" را بر دوش کشیده و خاضعانه و بی ادعا وجود خویش را چراغ راه جامعه کرده‌اند.

طلایه داران این سلسله راهیان وادی آگاهی و نیک اندیشی، مجاهدانی هستند که در نگارش خبر از جوهر جان خویش مرکّب ساختند و در سپهر شهادت و ایثار، ستارگانی جاوید شدند.

اینک به مصداق من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق از زحمات صادقانه شما در مسیر آگاهی بخشی جامعه بزرگ نابینایان و کم بینایان سپاسگزاریم و فرارسیدن روز خبرنگار را گرامی داشته و با آرزوی سلامتی و بهروزی شما امید آن دارد که با استعانت از درگاه خداوند متعال و تلاش و همت شما در فضای رسانه‌ای ایران اسلامی، شاهد ایران قوی و ایران آباد باشیم

هماره شکوفه‌های معرفت در دلتان جاودان باد.