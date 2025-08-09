به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، گفت: در سیستان و بلوچستان بیش از ۱۰۰ رقم خرما کشت می‌شود که از میان آنها ارقام مضافتی، ربی، ابو، شکری، برنی و هلیله از اهمیت بالایی برخوردارند. برداشت زودرس‌ترین خرما‌ها از اواسط خردادماه آغاز و دیررس‌ترین رقم ماکیلی در اواسط آبان انجام می‌شود.

سعید نارویی افزود: کشت خرما در سیستان و بلوچستان اشتغال بیش از ۳۵ هزار نفر را فراهم کرده و گردش مالی سال گذشته در بخش خرما به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های بالای خرما در استان، توسعه کشت و بهبود فرآوری این محصول می‌تواند نقش مهمی در افزایش صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی منطقه داشته باشد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: با وجود چالش‌های اقلیمی، سیستان و بلوچستان با دارا بودن گسترده‌ترین سطح زیر کشت نخیلات در کشور، به‌عنوان قطب تولید خرما شناخته می‌شود.