۲۳ مورد دادرسی علنی برخط، سهماهه نخست امسال در مازندران برگزار شد که قائمشهر و بندپی در صدر برگزاری این جلسات قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری استان مازندران از برگزاری ۲۳ مورد دادرسی علنی برخط در سهماهه نخست امسال خبر داد و گفت: قائمشهر و بندپی به ترتیب بیشترین تعداد برگزاری این نوع دادرسی را در استان داشتند.
عباس پوریانی با بیان اینکه دادرسی برخط به معنای استفاده از فناوریهای نوین و اینترنت برای انجام مراحل مختلف دادرسی بهصورت آنلاین است، افزود: در این شیوه طرفین پرونده و وکلا بدون حضور فیزیکی در دادگاه میتوانند فرایند رسیدگی را از راه دور انجام دهند.
وی این روش را نوآورانه و مؤثر در تسریع و شفافسازی روند قضایی دانست و تصریح کرد: دادرسی علنی آنلاین، همچون هر روش نوین، نیازمند رعایت ملاحظات خاص است، اما در صورت اجرای دقیق میتواند بسیار کاربردی باشد.
پوریانی، دسترسی آسانتر، شفافیت بیشتر، امکان نظارت عمومی، جلوگیری از فساد و خطا، صرفهجویی در زمان و هزینه و افزایش سرعت رسیدگی را از مزایای این شیوه عنوان کرد و گفت: در دادرسی برخط امکان حضور ناظران، خبرنگاران، وکلا و کارشناسان از طریق لینک جلسه نیز فراهم است.