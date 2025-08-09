پخش زنده
امروز: -
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: ۱۵۲ نفر طی چهارماهه ابتدای امسال در تصادفات جادهای استان جان باختهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،بیژن دارایی امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در سالن جلسات دادگستری اظهار کرد: این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۳۳ نفر بوده است و متاسفانه عدم توجه رانندگان به جلو و تحلفات رانندگی نقش عمده ای در ثبت این آمار دارد.
وی تصریح کرد: سال گذشته نیز ۴۸۴ نفر در سوانح رانندگی استان جان خود را از دست دادند که ۴۲۲ نفر مربوط به حوادث برونشهری و ۶۲ نفر نیز تصادفات درونشهری بوده است همچنین در همین سال هشت هزار و سه نفر نیز دچار جرح و مصدومیت شدند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به عبور تعداد بسیاری از زائران اربعین حسینی از لرستان افزود: سال ۱۴۰۲ در بازه زمانی ۲۰ روزه اربعین (۱۰ روز قبل و ۱۰ روز بعد) ۳۷ نفر در تصادفات جاده ای استان جان باختند، اربعین سال گذشته نیز ۱۶ نفر جان خود را از دست دادند و ۵۲۲ نیز مجروح شدند.
وی تردد بسیار زیاد، شلوغی جادهها و بهویژه رانندگیهای پرخطر خودروهای موسوم به شوتی را از عوامل اصلی این حوادث دانست و اظهار کرد: شدت و نظارت بیشتر بر خودروهای شوتی که غالبا بدون پلاک و بدون محابا امنیت جاده و حتی داخل شهرها را به خطر انداختهاند یک ضرورت فوری است.
دارایی گفت: ساماندهی این خودروها با رانندگیهای پرخطر و پلاکهای مخدوش نیازمند حضور میدانی و جدیتر پلیس می باشد.
معاون دادگستری لرستان با یادآوری مصوبات جلسات گذشته و انتقاد از کمکاری برخی نهادها گفت: بر اساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی، شهرداری مکلف به تشکیل کمیتهای با حضور پلیس راهور برای فرهنگسازی، آموزش و بررسی رانندگیهای پرخطر بوده که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
دارایی افزود: همچنین بر اساس ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف مشخصی برای راهداری و حملونقل جادهای در راستای رفع نقاط حادثهخیز ایجاد شده که باید با جدیت پیگیری شود همچنین تشکیل بانک اطلاعاتی از رانندگان پرخطر، تقویت نظارت بر مراکز صدور گواهینامه و برخورد قاطع با ترک فعل و کمکاری نهادها در گزارشهای کارشناسی تصادفات ضروری است.
وی عنوان کرد: تسریع در ایمنسازی محورهای پرتصادف استان از جمله خرمآباد-کوهدشت، پلدختر-پل زال، محورهای منتهی به الشتر و نورآباد و اجرای فوری تکلیف قانونی مبنی بر تشکیل کمیته فرهنگی و آموزشی برای کاهش تصادفات درونشهری باید هرچه سریعتر در دستور کار دستگاه های مربوطه قرار گیرد.