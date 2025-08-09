فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه گفت: زائران در مرز خسروی عبور روان و امنی را با حفظ کرامتشان در سایه دیپلماسی پایدار مرزی و هماهنگی با طرف عراقی دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه در نشست خبری در پایانه مرزی خسروی گفت: زائران در سایه دیپلماسی مرزی پایدار تردد امن و روانی در مرز خسروی دارند، زائران در مرز خسروی عبور روان و امنی را با حفظ کرامتشان در سایه دیپلماسی پایدار مرزی و هماهنگی با طرف عراقی دارند.

سردار کیاست سپهری افزود: مرز خسروی با تمامی ظرفیت‌ها آماده است تا عبور زائران اربعین با امنیت، سرعت و کرامت انجام شود و این همکاری‌ها با کشور همسایه برای حفظ آرامش منطقه تداوم خواهد داشت.

او ادامه داد: با تلاش همه مجموعه های پای کار و دستگاه های مختلف برای تقویت و توسعه زیرساخت ها رضایتمندی زائران بالاست و از همه بخش‌ها برای تلاش شبانه روزی آن ها قدردانی می‌کنیم زیرا زائران از انتخاب مرز خسروی برای رفت و برگشت رضایت دارند.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه گفت: با وجود رکوردهای ثبت‌ شده برای تردد، همه زائران بدون مشکل عازم عراق شده و به کشور بازگشته اند و امنیت مسیر تامین شده و در اولویت مرزبانان ۲ کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق است.