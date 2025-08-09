سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه گفت: ماموران اجرایی سرمحیط بانی ارجمند طی عملیات گشت و کنترل، شکارچیان غیرمجاز را به همراه لاشه دو کل وحشی و تجهیزات شکار دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا گفت: مأموران اجرایی سرمحیط ‌بانی ارجمند در جریان گشت و پایش مناطق آزاد این بخش، موفق به شناسایی و دستگیری شکارچیان غیرمجاز شدند.

وی با بیان اینکه از متخلفان لاشه دو رأس کل وحشی، یک قبضه سلاح گلوله ‌زنی، ۱۱ تیر مربوط به سلاح، یک دوربین چشمی و یک چاقوی سلاخی کشف و ضبط شد، افزود: متخلفان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.