به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار بوکان درنشست کارشناسی رفع موانع تولید که در کارخانه سیمان برگزار شد، گفت: در مذاکرات اخیر با مدیریت توزیع برق استان، تأمین برق پایدار برای شهرستان بوکان به‌ویژه برای واحد‌های صنعتی مانند کارخانه سیمان در دستور کار قرار گرفته است و به‌منظور کاهش اثرات منفی قطع برق، پیشنهاد شده که ساخت پست ۴۰۰ کیلو ولت بوکان برای پایداری برق شهرستان و کارخانه سیمان بوکان تسریع و استثنائاتی برای پست‌های فوق توزیع فعلی عملیاتی شود تا از قطع‌های بی برنامه جلوگیری شود.

صنعتی در خصوص مشکلات کارخانه سیمان افزود: مشکلات به‌طور مستمر در دستور کار مدیران قرار خواهد گرفت و باتوجه به چالش‌های ناترازی انرژی و کم‌آبی ناشی از کاهش نزولات جوی، عبور از شرایط فعلی مستلزم همکاری همگانی است و با توجه به شرایط خاص بوکان به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی وصنعت استان، اقدام فوری و مؤثر برای حل این مشکل ضروری است

فرماندار بوکان اضافه کرد: تمامی مشکلات مطرح‌شده باید به صورت هفتگی توسط کارشناسان حوزه صمت رصد و پیگیری شوند، همچنین ضمن تعیین مهلت برای رفع مشکلات ارتباطی و اینترنتی، پیگیری لازم به منظور تدوین برنامه‌ای دقیق و زمان‌بندی‌شده برای رفع مشکلات برق و سامانه فروش نیز صادرمی شود.

در ادامه محمدصابری مدیر توزیع برق شهرستان بوکان اعلام کرد: برای رفع مشکلات، مذاکراتی با مدیریت توزیع برق استان انجام شده و اقدامات موقتی مانند تقویت ظرفیت‌های موجود در دست اقدام است. همچنین، برای کاهش قطع‌های بدون برنامه برق در کارخانه، درخواست حذف رله‌های فرکانسی برای سایت سردار مطرح شده است.

از مسائل مهم مطرح‌شده دراین نشست، ناترازی در توزیع انرژی، همچنین، مشکلات ارتباطی و نبود اینترنت پایدار و فرآیند اولویت دهی مشتریان برای خرید بود.

در بخش دیگری از نشست، نمایندگان حوزه فروش سیمان و مدیران بخش‌های مختلف کارخانه از ایرادات سامانه فروش و مشکلات موجود در این زمینه سخن گفتند که سبب بروز مشکلاتی در روند توزیع و فروش محصولات شده و بازار‌های هدف کارخانه را تحت تأثیر قرار داده است.

فرماندار و تیم همراه در ادامه از روند آماده سازی سایت نیروگاه ۳۵ مگاواتی خورشیدی سردار بوکان بازدید کردند.