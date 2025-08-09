پخش زنده
امروز: -
ویژه برنامه طریق هر روز ساعت ۱۸ از شبکه یک سیما روانه پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نمایش تعزیه و گفتوگو درباره پیاده روی اربعین موضوع این برنامه است.
شبکه دو کوی محبت را هر شب ساعت ۲۳ ازپخش میکند.
در این برنامه ابعاد معرفتی، فرهنگی و اجتماعی پیاده روی اربعین بررسی میشود.
شبکه چهار شروود را از بیستم مرداد هر روز ساعتهای ۱۱ و ۱۸ پخش میکند.
این مجموعه داستان اهالی یک دهکده است که گرفتار جنایاتی عجیب هستند.
مستند آخرین پایکوبی هر روز ساعت ۹/۱۵ دقیقه از شبکه ورزش پخش میشود.
این مجموعه درباره ماجراهای یک تیم بسکتبال مشهور در دهه ۱۹۹۰ است.