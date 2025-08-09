پخش زنده
سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در تهران با برپایی ۲۰۰۰ موکب و اجرای برنامههای فرهنگی متنوع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به برپایی این مراسم در تهران، گفت: امسال نیز همانند سالهای گذشته، این آیین همزمان با روز اربعین و با حضور عاشقان حضرت اباعبدالله (ع)، با شعار «عهد میبندم» از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود.
اعلمی افزود: این مراسم از نماز صبح و با قرائت زیارت اربعین در ابتدای مسیر راهپیمایی آغاز میشود.
وی ادامه داد: داوطلبان برپایی موکب ها، با مراجعه به سامانه jamandeh.com ثبت نام کردند و در نهایت پس از بررسی درخواستها، حدود دو هزار موکب در مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین مستقر خواهند شد و به عزاداران خدمات ارائه خواهند داد.
سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: این موکبها به چند دسته «مواکب خانوادگی» (همراه با پخت نذری به صورت خانوادگی در ۱۰۰ نقطه)، «مواکب خانواده شهدا» در ۱۰۰ نقطه (شامل خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه)، «مواکب نوجوانان» (همراه با آمادهسازی لقمه نذری توسط نوجوانان)، «مواکب مادر و کودک» در ۲۰ نقطه و «اتوبوس دوستداشتنی» با ارائه خدمات فرهنگی آموزشی به کودکان در ۱۰ نقطه تقسیم میشود.
اعلمی همچنین از برگزاری چند پویش فرهنگی به مناسبت اربعین حسینی خبر داد و افزود: پویش روایت جاماندگان با عنوان «من ایرانم و تو عراقی...» با هدف روایتنویسی نوجوانان، پویش «دعوت» برای دعوت نوجوانان از همسالان خود جهت شرکت در آیین جاماندگان، دو پویش «همعهدی با شهدا» و «نایب شهید» جهت شرکت در راهپیمایی به نیابت از شهدا و پویش «قرائت سوره فتح» که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتهاند، پویشهایی است که با نگاه ویژه به نوجوانان طراحی شده است.
وی ادامه داد: آیین «دمامزنی» را ۹ گروه از نوجوانان در مسیر راهپیمایی جاماندگان اجرا میکنند. این گروهها از قبل در فرهنگسراها آموزش دیدهاند و تعدادی از فرزندان شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز در این گروهها حضور دارند. همچنین آیین «بلندا» با چهارپایهخوانی نوجوانان در ۳۴ نقطه و راهاندازی دسته عزاداری برگزار میشود.
سرپرست سازمان فرهنگی هنری اضافه کرد: «رادیو فرهنگسرا» نیز با برپایی غرفه خبرنگاران نوجوان در مسیر راهپیمایی برگزار میشود. «سنگرهای فرهنگی» در ۳۰ نقطه با توزیع اقلام فرهنگی مانند دستبند و همخوانی سرودای ایران و «سکوهای فرهنگی» در ۱۰ نقطه با اجرای مداحی هیئات و قرائت سوره فتح، میزبان شهروندان خواهند بود. همچنین برنامه «از امام حسین (ع) کتاب بخوان!» به معرفی و مطالعه گروهی کتابهایی با موضوع اربعین حسینی اختصاص دارد.
آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی پنجشنبه ۲۳ مرداد از میدان آئینی امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود.