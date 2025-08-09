پخش زنده
بنابر اعلام شرکت توانیر، ۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در یکی از عملیاتهای کمسابقه مقابله با سوءاستفاده از شبکه برق، که به صورت مخفیانه در زیرزمین یک مرکز پرورش ماهی در استان زنجان نصب شده بودند شناسایی و توقیف شدند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام شرکت توانیر، این کشف مهم، با تکیه بر گزارش مردمی و در ادامه، رصد سیستمی و بررسیهای میدانی دقیق صورت گرفت. پس از احراز صحت موضوع، با اخذ حکم قضایی و با حضور تیمی متشکل از عوامل امنیت اقتصادی، حراست و کارشناسان حقوقی، عملیات ورود و ضبط تجهیزات انجام شد.
محل یادشده با وجود داشتن انشعاب برق مجاز، به طور غیرقانونی از برق برای راهاندازی دستگاههای ماینر استفاده میکرد. توان مصرفی این تجهیزات حدود ۲۵۰ کیلووات برآورد شده است؛ رقمی بسیار بالا که نهتنها برای یک مرکز کشاورزی غیرمعمول است، بلکه میتواند آسیب جدی به تجهیزات شبکه برق در منطقه وارد کند.
استفاده از فن و کولر برای خنکسازی دستگاهها و انتقال فعالیتها به فضای زیرزمینی، نشان از تلاش هدفمند برای پنهانسازی این فعالیت غیرقانونی داشت.
این پرونده نشان داد که بهرهبرداری غیرمجاز از برق محدود به فضاهای مسکونی نیست و حتی در پوشش فعالیتهای کشاورزی نیز میتواند رخ دهد.
شهروندان میتوانند در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیتهای مشکوک مرتبط با استخراج رمزارز، مراتب را از طریق پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند. گزارش آگاهانه شهروندان، گامی در مسیر عدالت مصرف انرژی و پایداری برق کشور است.
در صورت کشف و تأیید، به ازای هر دستگاه ماینر، یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به گزارشدهنده تعلق میگیرد.