مسابقات اوپن کشتی آزاد و فرنگی نونهالان قهرمانی استان کردستان در دیواندره برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رقابتهای اوپن کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی و انتخابی تیم استان کردستان اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور ۱۴۰۴، گرامیداشت شهدای عرصه رسانه روز خبرنگار و در پاسداشت شهدای محیط زیست استان کردستان طی روزهای ۱۶ و ۱۷ مردادماه به میزبانی دیواندره و در سالن ورزشی المپیک این شهرستان برگزار شد.
در بخش کشتی آزاد که با حضور ۲۲۵ کشتیگیر از استان برگزار شد تیم سنندج با ۳ مدال طلا، ۵ نقره و ۷ مدال برنز مقام اول این دوره از مسابقات را کسب کرد. تیمهای قلعه و قروه نیز به ترتیب مقامهای دوم و سوم را به دست اوردند.
در پیکارهای کشتی فرنگی نیز ۱۶۱ کشتیگیر با یکدیگر به رقابت پرداختند؛ که در ردهبندی تیمی شهرستانهای سقز، سنندج و دهگلان به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به کسب کردند.
این دوره از مسابقات طی روزهای ۱۶ و ۱۷ مرداد ماه با استفاده از نرم افزار رسمی اتحادیه جهانی کشتی و سامانه مسابقات فدراسیون کشتی به صورت سیستمی برنامهریزی و با نظم برگزار شد.