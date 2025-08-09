نماینده ولی فقیه درخراسان شمالی گفت:خبرنگاران کشور را راهبری میکنند،اما باید در نگارش اخبار صداقت داشته وآن را به درستی منعکس کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حجت الاسلام و المسلمین رضا نوری در دیدار با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار با بیان اینکه نقد بر یک دیگر ظرفیت را در نقد پذیری بیشتر میکند، گفت: اگر روایتگری و خبرنگاری نقل یک انقلاب باشد یک تکلیفی است که باید خبرنگار از دانش آن برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه باید آموزش‌های لازم برای خبرنگاران گذاشته شود ادامه داد: کسی که دانش نوشتن خبر را نداشته باشد فضا را آلوده میکند و باور‌های نادرست در خصوص خبر را ایجاد می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: درستی باید در کار خبرنگار باشد نباید گفته کسی را تغییر داد آنچه که هست گفته شود وکسی باید این حرفه را ادامه دهد که صداقت داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین نوری گفت:خبرنگار باید خبر را کامل مطالعه و صحبت شاخص فرد را استخراج کند و بدون کمی و کاستی خبر را انتشار دهد.

وی افزود: خبرنگار باید بی طرفانه عمل کند در حین قضاوت باید بیطرفانه قلم بزند و خبر را به موقع انتشار کنند.

امام جمعه بجنورد گفت:کیفیت چینش خبر‌ها باید باتوجه به اتفاقات کشور بوده و ترس و نامیدی را از مردم دور کند.

وی در پایان گفت: خبرنگار باید شجاعت داشته باشد و در خصوص مشکلات مردم دلسوزی داشته باشد تا مشکلات مرتفع شود