شهردار منطقه دو تهران با اشاره به اقدامات عمرانی، خدماتی و اجتماعی این منطقه، بر ادامه حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ ۱۲ روزه و تسریع طرح‌های عمرانی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی صالحی در نشست خبری، با گرامیداشت روز‌های دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن همه توان خود را به میدان آورد و پس از ناکامی در مقابله با نیرو‌های دفاعی و دانشمندان هسته‌ای، به حوزه رسانه روی آورد تا صدای ملت ایران را خاموش کند.

وی افزود: حمله به رسانه ملی، به‌جای تهدید، به فرصتی تبدیل شد و خبرنگاران کشور‌های دیگر واکنش خانم امامی را یک دستاورد اعلام کردند.

صالحی با تأکید بر اهمیت تعامل با رسانه‌ها گفت: همیشه از رفاقت با اهالی رسانه سود برده‌ایم، چراکه نقد‌های آنان در بهبود خدمات به شهروندان مؤثر بوده است.

او درباره طرحهای عمرانی منطقه گفت: روددره فرحزاد پس از ده‌ها سال بلاتکلیفی سامان یافته و فاز یک و دو آن به بهره‌برداری رسیده و فاز سه تا پایان سال افتتاح می‌شود.

وی به اجرای دو طرح عظیم آب و فاضلاب برای آبیاری ۳۳ درصد فضای سبز منطقه با پساب اشاره کرد.

شهردار منطقه دو افزود: ساماندهی محله اسلام‌آباد، توسعه زیرساخت‌های ورزشی با ۹ تقاطع در دست اقدام، افزایش میادین میوه و تره‌بار به ۲۹ میدان و برنامه‌ریزی برای چهار میدان دیگر از مهم‌ترین برنامه‌هاست. همچنین نصب نیوجرسی‌های جدید در بزرگراه چمران و پشتیبانی از طرحهای کلان تهران ادامه دارد.

صالحی درباره حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه گفت: در منطقه دو، هشت نقطه هدف قرار گرفته و اسکان موقت حدود ۸۰ درصد آسیب‌دیدگان انجام شده است. تعمیرات جزئی تا دو هفته آینده به پایان می‌رسد و برای ۱۳ پلاک نیازمند تخریب و بازسازی، پروانه ساخت صادر شده و آواربرداری آغاز می‌شود.

وی از حضور شهرداری منطقه دو در خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مرز زرباطیه خبر داد و درباره حادثه زندان اوین گفت: از روز حادثه تاکنون در کنار مجموعه بوده‌ایم و ساخت‌وساز‌های این مجموعه بر عهده سازمان زندان‌هاست.

صالحی به پروژه «حیاط تهران» نیز اشاره کرد و گفت: این طرح که به‌دلیل مسائل قراردادی متوقف شده بود، از هفته گذشته از سر گرفته شد. همچنین باغ گیاهان بوتانیک با همکاری شرکت ماهان در حال تکمیل است و فاز نهایی آن در اسفند ۱۴۰۵ آغاز به کار خواهد کرد.

وی با اشاره به کمبود نیروی کار در حوزه نظافت شهر به‌دنبال خروج اتباع خارجی، گفت: با وجود این، میزان پیام‌های نارضایتی نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد کاهش یافته است و با فراخوان جذب کارگران فضای سبز و پاکبانان، این کمبود جبران خواهد شد.