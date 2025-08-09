اکبر عبدی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون روز پنجشنبه ۱۶ مرداد در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به دنبال این اتفاق مرتضی رزاق کریمی تهیه کننده سریال «سبزواران» به همراه علی زادمهر مشاور رسانه‌ای سریال عصر روز جمعه ۱۷ مرداد به عیادت اکبر عبدی رفتند.

اکبر عبدی در این عیادت با تشکر از همکارانش در سریال «سبزواران»، دوستان و طرفداران درباره آخرین وضعیت درمانی خود گفت: شامگاه پنجشنبه ۱۶ مرداد کمی احاساس ناراحتی در دست و سر داشتم که توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدم و تحت نظر پزشکان درمان آغاز شد.

وی ادامه داد: آزمایشات مورد نظر پزشکان انجام شده و خوشبختانه روند درمان به خوبی پیش رفته است و با صلاحدید پزشکان تحت نظر هستم و به زودی مرخص می‌شوم و خوشبختانه جای نگرانی نیست.

وی با تشکر از پزشکان و تیم درمان ادامه داد: از همه مردم که همیشه به من لطف دارند تشکر می‌کنم و از همه ان‌ها طلب دعای سلامتی و عاقبت بخیری دارم.

مرتضی رزاق کریمی نیز در این عیادت با ارزوی سلامتی برای اکبر عبدی اعلام کرد که بخش‌هایی از سریال «سبزواران» قرار است در شهر مشهد و سبزوار فیلمبرداری شود که انشالله به زودی بعد از بهبودی کامل ایشان با سفر به مشهد مقدس ضمن زیارت بارگاه امام رضا (ع) سکانس‌های باقی مانده تصویربرداری می‌شود.