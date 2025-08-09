به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بسیج جامعه پزشکی سقز با همکاری بانوان بسیجی در پایگاه‌های مقاومت شهرستان، در مسجد حضرت رسول اکرم (ص) محله سنگبران، ایستگاه سلامت برپاکردند.

رقیه بخشی مدیر گروه و مسئول بسیج خواهران سقز در این خصوص گفت: در راستای اجلاسیه ۵۵۳۶ شهید استان کردستان و تقویت بخشی خدمات در مناطق حاشیه‌ای ایستگاه سلامت در محله کمتر برخوردار سنگبران برپا و خدماتی همچون ایستگاه سلامت، ویزیت رایگان، تست سلامت، پزشک عمومی و مامایی به بیش از ۷۰۰ نفر از مردم این محله ارائه شد.