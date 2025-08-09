پخش زنده
سخنگوی منطقه آزاد انزلی از مهار آتش سوزی در مجتمع تجاری کاسپین منطقه آزاد انزلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سخنگوی منطقه آزاد انزلی گفت: یکی از بلوک های مجتمع تجاری کاسپین در منطقه آزاد انزلی صبح امروز طعمه حریق شد.
مهدی کاظمیان گفت: این بلوک با زیربنای ۶۰۰ مترمربع محل نگهداری مواد غذایی در مجتمع تجاری کاسپین بود که طعمه حریق شد.
وی افزود : این آتش سوزی پس از ۵۰ دقیقه تلاش نیروهای آتش نشانی منطقه آزاد و شهرهای همجوار مهار شد و آتش نشانان در حال لکه گیری این آتش سوزی هستند.
نیروهای امدادی برای مداوای مصدومان احتمالی این حادثه در صحنه حضور دارند.